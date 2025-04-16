Neşe Tevetoğlu kimdir, öldü mü? Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hakkında bilgiler

Neşe Tevetoğlu, ünlü Türk pop müziği sanatçısı Tarkan'ın annesidir. 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur.



Tarkan'a ismini, sevdiği bir çizgi roman karakterinden esinlenerek vermiştir.



Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu'nun vefatından sonra, Neşe Tevetoğlu, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya'da özel bir yatta düzenlenen törenle evlenmiştir.



Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.



Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

