Netflix açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman?

Squid Game, uzun süren bekleyişin ardından ikinci sezonu ile 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Hemen ardından üçüncü sezon duyurusu geldi. İlk sezonuyla dünya çapında fenomen olan dizinin yeni sezonunun tarihi sorgulanıyor.



SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN?



Squid Game dizisinin ikinci sezonunu bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix açıklama yaptı.



Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.



SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA



Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.



KADRODA KİMLER VAR?



74. Primetime Emmy Ödülleri'nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.



Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo ilk sezondaki rolleriyle geri dönerken yeni sezonun renkli karakterlerden oluşan oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.