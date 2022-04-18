Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in gitarı açık artırmaya çıkıyor

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 10:51 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 10:55
90'lı yılların popüler Amerikalı rock müzik grubu Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'e ait olan mavi gitar açık artırma ile satışa çıkıyor.
Youtube'da 1.4 milyar izlenmeye sahip olan 'Smells Like Teen Spirit' klibinde Cobain'in çaldığı gitarın 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. 1969 model mavi Fender gitarın tarihteki en ünlü enstrümanlardan biri olduğu düşünülüyor.
Julien's Auctions müzayede evinin müdürü Martin Nolan, "Bu enstrüman, açık artırmaya çıkan en ikonik gitarlardan biri. Mavi renkteki Mustang Fender gitar, aynı zamanda şarkıcının en sevdiği gitarlardan biriydi" dedi. Orijinal kutusunda satılacak olan gitar, 1994 yılında hayatını kaybeden Cobain'in ailesinde bulunuyordu.