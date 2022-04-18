Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in gitarı açık artırmaya çıkıyor

90'lı yılların popüler Amerikalı rock müzik grubu Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'e ait olan mavi gitar açık artırma ile satışa çıkıyor.

Youtube'da 1.4 milyar izlenmeye sahip olan 'Smells Like Teen Spirit' klibinde Cobain'in çaldığı gitarın 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. 1969 model mavi Fender gitarın tarihteki en ünlü enstrümanlardan biri olduğu düşünülüyor.