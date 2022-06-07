Norveç Prensesi Martha Louise siyahi sevgilisiyle nişanlandı

Norveç Prensesi Martha Louise'in, Amerikalı erkek arkadaşı Durek Verret'le nişanlandığı açıklandı.

Norveç Prensesi Martha Louise siyahi sevgilisiyle nişanlandı

Haberler - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 14:13

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Norveç Prensesi Martha Louise: Irkçılığın ne demek olduğunu siyahi biriyle flört ettikten sonra anladım

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Prensesi Martha Louise nişanlandı. 

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja; Prenses Louise ve Verret'in nişanını duyurarak kendilerini tebrik ettiklerini dile getirdi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Louise, ilk evliliğinden olan üç kızıyla California'ya taşınmayı planlıyor.

Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı.

50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja​​​​​​​'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.

Şu anda terapi uzmanı olarak görev yapan Louise, Norveç Prensesi unvanından geçen sene feragat ederek kendi mesleğine yönelmişti.

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