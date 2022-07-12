Nükhet Duru, Pow Trio ve Fatma Turgut konserleri ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda

Popüler müziğin güçlü seslerinden Nükhet Duru , 19 Temmuz Salı akşamı Pow Trio ile birlikte ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan , davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem ve bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit ’in yer aldığı Pow Trio, geniş repertuarıyla müzikseverlerle buluşacak.

İLK SOLO ALBÜMÜYLE SAHNEDE

22 Temmuz Cuma akşamı ise son dönemin güçlü rock sanatçıları arasında yer alan Fatma Turgut, muhteşem bir konser ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Konserde, ilk solo albümü Elimde Dünya’nın yanı sıra, mayıs ayında çıkardığı son hiti Ben Vardım‘ı da seslendirecek sanatçı, muhteşem performansı ile ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.