Nuri Bilge Ceylan, NYT anketine katıldı: 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçti

ABD’nin merkezli yayın kuruluşu The New York Times, 2000 yılından bu yana vizyona giren filmler arasında “21. yüzyılın en iyilerini” belirlemek için sinema dünyasının önemli isimlerine danıştı.

Aralarında Oscar ödüllü yönetmenler Pedro Almodovar, Sofia Coppola, Barry Jenkins ve Guillermo del Toro’nun da bulunduğu 500’den fazla yönetmen, oyuncu ve sektör temsilcisi ankete katıldı.

Oy kullananlar arasında yer alan Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinema kariyerinde birçok uluslararası başarıya imza atmış bir isim olarak dikkat çekti. Ceylan, 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde “Kış Uykusu” filmiyle Altın Palmiye kazanmıştı.

İŞTE ÜNLÜ YÖNETMENİN SEÇTİĞİ FİLMLER

Nuri Bilge Ceylan’ın seçtiği 10 film,dünya sinemasında estetik ve düşünsel derinliğiyle öne çıkan yapımlardan oluştu. İşte Ceylan’ın favorileri:

• About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine) – Roy Andersson

• No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) – Joel & Ethan Coen

• Oslo, August 31st (Oslo 31 Ağustos) – Joachim Trier

• Hors Satan – Bruno Dumont

• Stellet Licht (Sessiz Işık) – Carlos Reygadas

• Moartea domnului Lazarescu (Bay Lazarescu’nun Ölümü) – Cristi Puiu

• The Turin Horse (Torino Atı) – Béla Tarr

• Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor) – Apichatpong Weerasethakul

• Unknown Pleasures (Bilinmeyen Zevkler) – Jia Zhangke

• Zama – Lucrecia Martel

İLK SIRADA PARASITE VAR

Anketin genel sonuçlarında ise Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun 2019 yapımı Oscar ödüllü filmi Parasite (Parazit) ilk sırada yer aldı. Onu David Lynch’in kült eseri Mulholland Drive ve Paul Thomas Anderson imzalı There Will Be Blood izledi.

Nuri Bilge Ceylan’ın kendi filmleri listede yer almasa da, seçkisi onun sinema anlayışına ve kişisel estetik beğenisine dair ipuçları sunuyor.