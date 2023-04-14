Ödüllü keman virtüözü Maxim Vengerov’dan İstanbul’da dayanışma konseri

DEPREMZEDE GENÇLERİN SANAT EĞİTİMİ İÇİN BAĞIŞLANACAK



Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden sanatçılar, kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricası üzerine Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, gönüllü olarak konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor.



Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga’nın solist olarak yer alacakları konser, 19 Nisan akşamı CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek. ‘Dayanışma’ başlığıyla gerçekleşecek konser saat 21.00’de başlayacak. Konserde sanatçılara, Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde ‘Birsen- Özcan Ulucan Sanat Fonu’ adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.



Konserde, J. Brahms İkili Konçerto, L. Van Beethoven Üçlü Konçerto ve P.I. Tchaikovsky Romeo & Juliet Fantazi Uvertür icra edilecek.

