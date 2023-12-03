Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.
3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.
Sosyal medyada tepkilerini dile getiren bazı kullanıcılar, "Hani pusulam rüzgar diyordun" diyerek Şahin'in 'pusulam rüzgar' şarkısı üzerinden göndermede bulundu.
MELİKE ŞAHİN'DEN İPTAL AÇIKLAMASI
Sahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." açıklamasında bulundu.
"VERDİĞİMİZ GÜVENCEYE RAĞMEN İKNA OLMADI"
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız." denildi.
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