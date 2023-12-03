Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Saatlerce konser alanında bekleyen öğretmenler Şahin'e tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Şahin ve İBB'den açıklama geldi.

Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.

3 saat alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren bazı kullanıcılar, "Hani pusulam rüzgar diyordun" diyerek Şahin'in 'pusulam rüzgar' şarkısı üzerinden göndermede bulundu.

Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki - 1

MELİKE ŞAHİN'DEN İPTAL AÇIKLAMASI

Sahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." açıklamasında bulundu.

Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki - 2

"VERDİĞİMİZ GÜVENCEYE RAĞMEN İKNA OLMADI"

Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız." denildi.

N-LIFE HABERLERİ

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