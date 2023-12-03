Öğretmenler için düzenlenen konsere çıkmayan Melike Şahin'e tepki

MELİKE ŞAHİN'DEN İPTAL AÇIKLAMASI

Sahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." açıklamasında bulundu.

