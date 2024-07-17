Olmadı Kaçarız filmi oyuncuları kimler? (Olmadı Kaçarız filmi oyuncu kadrosu ve konusu)

Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan "Olmadı Kaçarız", sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor. Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.

OLMADI KAÇARIZ FİLMİ KONUSU

Eğlenceli videoları ile sosyal medya fenomeni haline gelmiş iki arkadaş Umut ve Emre bir davet üzerine bir otele tatile giderler. Otelin sahibinin kızı Ezgi ile arkadaş olan ikili, otelin zor zamanlar geçirmesine üzülür ve batmaktan kurtarmak için otele ortak olurlar. İkilinin planı ise sosyal medyayı kullanarak otele müşteri çekmektir fakat işler pek de umdukları gibi gitmez.