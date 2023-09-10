Ölümsüzlük otu aramaya gidip bir daha geri dönmemişti: "Otçu Kadir" olayında flaş gelişme

OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Günler sonra olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bursa’da kestane toplamak için Zeyniler köyündeki Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir vatandaş, saat 13.00 sıralarında erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu. Vatandaş, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti. JAK, AFAD, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı. Yapılan ihbarda cesedin üzerinde Kadir Fidan’ın (74) kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetlerin aynısının tarif edildiği öğrenildi.