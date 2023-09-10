Ölümsüzlük otu aramaya gidip bir daha geri dönmemişti: "Otçu Kadir" olayında flaş gelişme

Bursa'da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, yakınlarına da bir mağarada define olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Kadir Fidan'dan haftalardır haber alınamıyordu. Türkiye'nin merak ettiği mağarayı arama kurtarma ekipleri bulmuş ancak Fidan'a dair bir ize rastlanmamıştı.
OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Günler sonra olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bursa’da kestane toplamak için Zeyniler köyündeki Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir vatandaş, saat 13.00 sıralarında erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu. Vatandaş, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti. JAK, AFAD, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı. Yapılan ihbarda cesedin üzerinde Kadir Fidan’ın (74) kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetlerin aynısının tarif edildiği öğrenildi.
OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Ekipler cesedin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile cesedin kimliği belirlenecek.
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