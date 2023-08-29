Ömer dizisinin Vicdan'ı Burcu Cavrar kimdir?

Star TV'nin pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizisi Ömer'in ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil olacak. İkinci sezon çekimleri birkaç gün önce başlayan "Ömer" dizisinde adı geçen isimlerden biri de Burcu Cavrar oldu.
VİCDAN KARAKTERİ HAKKINDA
Mahalleye dönüşü ortalığı karıştıracak olan şarkıcı Vicdan (Burcu Cavrar) karakteri, Tahir’in (Onur Bilge) gençlik aşkı olacak. Vicdan, kızı Nilüfer’le gençlik yıllarının geçtiği mahalleye geri dönerek hikayeye dahil olacak.
BURCU CAVRAR KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Burcu Cavrar, 1989, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Son yıllarda Aşkın Bedeli, Gönül İşleri, Poyraz Karayel ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde yer alma başarısını gösterdi. Siyah Beyaz Aşk dizisinde hayat verdiği Hülya karakteri ile sevilmiş ve tanınmıştır.
Burcu Cavrar, 2019 yılında Ramo dizisinde Cavidan, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ceyda karakterini canlandırdı. Tiyatro çalışmaları yanı sıra yeni dizi projelerinde yer almayı sürdürmektedir.
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