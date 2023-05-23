Ömer üç kategoride de birinci oldu

Başarılı oyuncu kadrosuyla ve beğenilen hikayesiyle seyirciden tam not alan "Ömer", Total’de 5.42 reyting 13,95 share, AB’de 6.91 reyting 18,50 share ve ABC1’de 6.85 reyting ve 16,42 share alarak reyting sıralamasında üç kategoride de zirveye yerleşti.



Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.



Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer, her pazartesi saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.

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