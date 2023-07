Oppenheimer ne zaman vizyona girecek?

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi yıldız isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri.Film, Kai Bird ileMartin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, 21 Temmuz'da gösterime girecek. Gişe tahminleri içeren son raporlara göre, "Oppenheimer" filminin 30 - 35 milyon dolarlık bir açılış yapması bekleniyor.