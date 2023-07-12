Oppenheimer ne zaman vizyona girecek?

Hollanda"Tenet", "Inception" ve "Prestij" filmleriyle tanınan ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu yeni filmi Oppenheimer için geri sayım başladı. Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan film temmuz ayında vizyona girecek. Peki, Oppenheimer ne zaman vizyona girecek?

Oppenheimer ne zaman vizyona girecek?

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi yıldız isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri., Kai Bird ileMartin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor.

Oppenheimer ne zaman vizyona girecek? - 1

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film,  21 Temmuz'da gösterime girecek.Gişe tahminleri içeren son raporlara göre,Gişe tahminleri içeren son raporlara göre,  "Oppenheimer" filminin 30 - 35 milyon dolarlık bir açılış yapması bekleniyor.

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