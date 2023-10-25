Orçun İynemli kimdir? (Aras Bulut İynemli'nin abisi olarak Orçun İynemli hakkında bilgiler)

Sinema ve dizi film oyuncusu Orçun İynemli 27 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin abisidir. Sektöre 1999 yılında Yaşamın Kıyısında adlı sinema filmiyle dahil oldu.

Sonraki yıllarda birçok film ve dizide seslendirme yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Adı mutluluk, kalbimdeki deniz, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul, öyle bir geçer zamanki, hırsız polis ve Avrupa yakası dizilerinde oynamış olan Orçun İynemli, 2020yılında Yeni Hayat dizisi kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.