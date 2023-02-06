Orhan Aydın kimdir? Kızı ve eski eşi için yardım çağrısında bulundu

Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar Orhan Aydın, 22 Mart 1947 tarihinde dünyaya geldi.



Tiyatroya Ankara Yenimahalle Halkevi'nde başladı. Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi tiyatrolarda, 100'e yakın oyunda oyuncu ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Tiyatro alanıyla ilgili yayımlanmış onlarca makalesi bulunuyor. Birçok sinema filmi ve televizyon yapımlarında da rol aldı. Aslen Artvin, Şavşatlı'dır.

Orhan Aydın'ın tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlayıp uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde devam etti.

OYUNCULUK KARİYERİ HAKKINDA



1976 yılında kendi yazdığı ve yönettiği oyunla, İstanbul'da okullar arası bir tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı ile dikkatleri üzerine çeken Orhan Aydın, 1976-1978 yılları arasında TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda çocuk saati programları yaptı. Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.



1980 yılında TRT'de yayımlanan 5 Dakika adlı programda Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.



1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın üstlendiği ve başrollerinde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer'in yer aldığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünü canlandırdı.



Nazım Hikmet Okuma Tiyatrosu: "İnsanlık Ölmedi ya" oyunundan bir kare (2010). Solda Yılmaz Onay, ortada ise Orhan Aydın.

Orhan Aydın'ın 2000 yılında Metin Coşkun ile birlikte kurdukları tiyatro grubu Nâzım Oyuncuları bünyesinde gerçekleşen çoğu oyunda hem yönetmenlik yaptı, hem de rol aldı. Ekip olarak birçok yıl Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne katıldılar.



Aynı ekiple Orhan Veli Kanık'tan Cep Delik Cepken Delik, Sabahattin Ali'den Tabutumun Altı Çatlak, Can Yücel'den Aşk Olsun oyunlarını da içeren bir serinin son halkası olarak 2012'de Barış Barış Barış adlı gösteriyi hayata geçirdiler. Orhan Aydın'ın hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer aldığı çalışmada ayrıca Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen ve Ayşegül Alpak da rol aldı. Barışı anlatan şiirlerden bir kolaj olarak düşünülmüş ve Türkiye tiyatrosunda çok fazla örneği olmayan bu gösteride, Aleksandr Puşkin, Yiannis Ritsos, Louis Aragon, Pablo Neruda, Ataol Behramoğlu, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu, Nihat Behram Ahmed Arif, Enver Gökçe, Bertolt Brecht, Haluk Işık, Yaşar Kemal gibi birçok önemli sanatçının şiirlerine müzik, görsel ve canlandırmalar eşlik ediyordu.



2001'den itibaren, Nâzım Hikmet'in doğum günlerinde düzenlenen, Nâzım Hikmet Okuma Tiyatrosu adlı serinin içinde yer aldı. Şairin 99'uncu doğum gününde sahnelenen ilk oyun Memleketimden İnsan Manzaraları, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Küçük Salon'da, Tuncer Necmioğlu'nun uyarlaması ve yönetmenliği, Orhan Aydın ve Metin Coşkun'un yardımcı yönetmenliğiyle gerçekleşti.



Sonraki yıllarda Yılmaz Onay'ın yönetmenliğinde devam eden seri, yine Orhan Aydın ve Metin Coşkun'un yardımcı yönetmenliğini üstlendiği, Fatma, Ali ve Başkaları (2004), Tartüf 59 (2005), Şöhret ve Unutulan Adam (2006), Yalancı Tanık (2007), İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? (2008), Yusuf ile Menofis (2009), İnsanlık Ölmedi ya (2010), Demokles'in Kılıcı (2011), Kafatası (2012), Kör Padişah (2013), Enayi (2014), İnek (2015) oyunlarıyla gelenek halini aldı.



Usta yönetmen Yılmaz Onay'ın 2018'de hayatını kaybetmesinin ardından Orhan Aydın seriye ortak-yönetmen olarak devam etti. Metin Coşkun ile Memleketimden İnsan Manzaraları (2016) ve İnsanlık Ölmedi Ya (2020); Harun Güzeloğlu ile Yolcu (2022) oyunlarını yönettiler.



