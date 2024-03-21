Örümcek Adam'ın kostümü açık artırmada satışa sunuldu

Sitede başka Örümcek-Adam ve Marvel ürünleri de satılıyor. Bu ürünler arasında, şu andaki fiyatı 15 bin dolar olan bir klasik kostüm, X-Men Origins: Wolverine filminde kullanılan kemik pençeler, filmde kullanılan Daily Bugle gazeteleri de yer alıyor.

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