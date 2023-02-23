Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için bağış çağrısı yaptı

Winslet ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli "Choose Love" kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.



Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı