Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi: Fransa dizisinde terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı
Oyuncu Melisa Sözen, 2017 yılında yayınlanan Fransa yapımı bir dizideki rolü nedeniyle ifadeye çağrıldı. Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözen hakkında, Fransa'da 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG'nin sözde üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.
İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.
Ünlü oyuncu, konunun gündeme gelmesi üzerine Ağustos ayında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Sözen, "Dizide herhangi bir terör örgütü övgüsü yok. İftiraları kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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