Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi: Fransa dizisinde terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı

Oyuncu Melisa Sözen, 2017 yılında yayınlanan Fransa yapımı bir dizideki rolü nedeniyle ifadeye çağrıldı. Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi: Fransa dizisinde terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözen hakkında, Fransa'da 2016'da oynadığı bir dizide örgütü YPG'nin sözde üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.

İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.

Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi: Fransa dizisinde terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı - 1

Ünlü oyuncu, konunun gündeme gelmesi üzerine Ağustos ayında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Sözen, "Dizide herhangi bir örgütü övgüsü yok. İftiraları kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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