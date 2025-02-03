Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi: Fransa dizisinde terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözen hakkında, Fransa'da 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG'nin sözde üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.



İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.