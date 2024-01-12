Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşatılacak

8 Temmuz 2023'de hayatını kaybeden Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) üçlüsünün Özkan'ı ünlü sanatçı Özkan Uğur'un adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulan müzik stüdyosuna verildi.
Genç müzisyenlerin kendi çalışmalarını ücretsiz bir şekilde kaydedebilecekleri Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından iki katlı olarak tasarlandı.
Toplam 125 metrekare kullanım alanına sahip olan stüdyoda öncelik gençlere ve amatör müzisyenlere verildi. Randevu sistemi ile çalışacak olan stüdyoda talep eden kişi veya grupların çalışma, prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz olarak yapılacak.
Stüdyo açılışına Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur, oyuncu Zafer Algöz, Müzisyen Ayhan Sicimoğlu, oyuncu İzzet Öz ve İBB çalışanları katıldı.
Açılış sonrası stüdyoyu gezen ve genç müzisyenlerin şarkılarını dinleyen Aysun Aslan Uğur gözyaşlarını tutamadı.
Uğur sonrasında müzisyenleri tebrik etti. Stüdyoda kayıt yapan ilk grup ise solist Volkan Atasoy, Gitarist Tayyar Ahmet, Janberk Özsezer ve baterist Ata Candaş Özgür'den oluşan "Devir" müzik grubu oldu.
"BİZ İSTİYORUZ Kİ ÖZKAN'IN KEDERİNİ SANATA VE MÜZİĞE DÖNÜŞTÜRELİM"
Eşi Aysun Aslan Uğur, "Hep konuştuğumuz bir şey vardı. Matem tutalım ama yarara dönüştürelim. Biz istiyoruz ki Özkan'ın kederini sanata ve müziğe dönüştürelim. Nitekim ilk adımı bu oldu. Büyükşehir belediyesinden bu teklif gelmesi gerçekten çok hoşumuza gitti. Şu nedenle çok hoşumuza gitti; ücretsiz olması çok önemli bir şey" şeklinde konuştu.
Oğlu Alişan Uğur ise, "Çok duygulandık gerçekten bugün. Eminim babamın ruhunu çok mutlu ettiler, ettik. Bu stüdyonun 7'den 70'e herkese ücretsiz olacak olması kapılarını açacak olması hakikaten mükemmel ötesi bir şey. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarız burada kayıtlar hiçbir zaman bitmez. Burası müzisyenler ile dolar ve çok güzel şarkılar çıkar. Biz de onları dinleriz." diye konuştu.
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