Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşatılacak

8 Temmuz 2023'de hayatını kaybeden Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) üçlüsünün Özkan'ı ünlü sanatçı Özkan Uğur'un adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulan müzik stüdyosuna verildi.



Genç müzisyenlerin kendi çalışmalarını ücretsiz bir şekilde kaydedebilecekleri Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından iki katlı olarak tasarlandı.

Toplam 125 metrekare kullanım alanına sahip olan stüdyoda öncelik gençlere ve amatör müzisyenlere verildi. Randevu sistemi ile çalışacak olan stüdyoda talep eden kişi veya grupların çalışma, prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz olarak yapılacak.