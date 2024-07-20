Özlem Akınözü kimdir, neden öldü? İşte Özlem Akınözü hakkında bilgiler

Özlem Akınözü, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü’nün annesi olan Özlem Akınözü, pek çok projede rol almış ve sanat dünyasında tanınan bir isimdi. Peki, Özlem Akınözü kimdir?

Özlem Akınözü kimdir, neden öldü? İşte Özlem Akınözü hakkında bilgiler

"Sensiz Olmuyor", "Karagül" ve "Deliha 2" gibi projelerde rol alan, oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü 60 yaşında hayata veda etti. İşte, Özlem Akınözü hakkında bilgiler...

ÖZLEM AKINÖZÜ

Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da dünyaya geldi.

Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okudu.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Özlem Akınözü seslendirme sanatçısı olarak TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde çalışmalar yaptı.

ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Özlem Akınözü; 'Sensiz Olmuyor', 'Sahte Prenses', 'Dicle', 'Tek Türkiye', 'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Payitaht Abdülhamit' ve Deliha 2'nin de aralarında bulunduğu yapımlarda rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...