Özlem Akınözü kimdir, neden öldü? İşte Özlem Akınözü hakkında bilgiler

"Sensiz Olmuyor", "Karagül" ve "Deliha 2" gibi projelerde rol alan, oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü 60 yaşında hayata veda etti. İşte, Özlem Akınözü hakkında bilgiler...



ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR



Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da dünyaya geldi.



Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okudu.



Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



Özlem Akınözü seslendirme sanatçısı olarak TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde çalışmalar yaptı.



ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜN ROL ALDIĞI YAPIMLAR



Özlem Akınözü; 'Sensiz Olmuyor', 'Sahte Prenses', 'Dicle', 'Tek Türkiye', 'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Payitaht Abdülhamit' ve Deliha 2'nin de aralarında bulunduğu yapımlarda rol aldı.