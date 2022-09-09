Parfüm devi Jo Malone'un yeni reklam yüzü Adwoa Aboah

Oyuncu, mental sağlık aktivisti ve model Adwoa Aboah, Jo Malone London’ın global marka elçisi oldu. 30 yaşındaki İngiliz model, markanın English Pear & Freesia adlı kokusunun yüzü olarak çalışacak.

Adwoa heyecanını ifade ederken, “Bu ortaklık için çok minnettarım, çünkü mental sağlığı gerçekleştireceğimiz iş birliğinin ön planına koyuyor ve tutkularımızı ciddi bir şekilde birleştiriyoruz" dedi.

British Fashion Awards 2017'de ''Yılın Modeli'' ödülünü kazanan Adwoa Aboah, aykırı duruşuyla podyumlarda kendinden söz ettiriyor. Hayatlarında zorlu dönemeçlerden geçen genç kızları güçlendirmeyi amaçlayan Gurls Talk platformunun da kurucusu olan Aboah, her zaman cesur stiliyle de öne çıkıyor.