Parkinson riskini artırdığı ortaya çıktı
Yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak aşırı işlenmiş gıdalar tüketen kişilerde Parkinson hastalığına yakalanma riski daha yüksek olabilir.
Uzmanlar; cips, bisküvi ve paketlenmiş ekmek gibi favori atıştırmalıkların bağırsaklardaki trilyonlarca faydalı bakteriye zarar verebileceğini belirterek uyardı. Bu yararlı bakterilerin zarar görmesi, beyne gönderilen sinyaller aracılığıyla Parkinson hastalığına özgü hasarı tetikleyebilir.
Daha önceki araştırmalar da, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin, bağırsaklardaki bakteri dengesini bozarak iltihaplanmaya neden olduğunu ve bunun beyin fonksiyonları da dahil birçok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koymuştu.
King’s College London tarafından yapılan son araştırmada, Parkinson teşhisi konulan 88 kişi incelendi ve bu bireylerin, sağlıklı katılımcılara kıyasla daha az çeşitli bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, hastaların bağırsaklarındaki zararlı bakteri seviyelerinin daha yüksek olduğu da belirlendi.
Dikkat çekici bir diğer bulgu ise ağız hijyeninin Parkinson öncesi dönemde koruyucu etki gösterebileceği yönündeydi. Araştırmacılar, ağızda bulunan zararlı bakterilerin bağırsaklara taşınabildiğini ve bu durumun vücudun genel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
Çalışma bulguları, Çinli bilim insanlarının yaptığı başka bir araştırmayla da destekleniyor. Buna göre, günde 11 veya daha fazla porsiyon aşırı işlenmiş gıda tüketen kişilerin Parkinson’a yakalanma riski 2 buçuk kat daha yüksek. Uzmanlar, bu tür gıdalardaki emülgatörler ve tatlandırıcılar gibi katkı maddelerinin, beyinde dopamin üreten nöronlara zarar verebilecek kimyasal reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti.
Ses getiren çalışma, Gut Microbes dergisinde yayımlandı.
Parkinson, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi sonucu hareket ve bilişsel yetilerde bozulmalara yol açan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.
Parkinson Vakfı’na göre, sindirim sorunları hastalığın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Özellikle kabızlık, Parkinson teşhisi konan bireylerin yüzde 70’ine kadarında görülüyor ve genellikle hareketle ilgili semptomlardan önce başlıyor.
Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin azaltılmasının, Parkinson riskini düşürebileceğini ve hastalığın bilişsel belirtilerini geciktirebileceğini vurguluyor.
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