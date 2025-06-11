Parkinson riskini artırdığı ortaya çıktı

Daha önceki araştırmalar da, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin, bağırsaklardaki bakteri dengesini bozarak iltihaplanmaya neden olduğunu ve bunun beyin fonksiyonları da dahil birçok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koymuştu.

King’s College London tarafından yapılan son araştırmada, Parkinson teşhisi konulan 88 kişi incelendi ve bu bireylerin, sağlıklı katılımcılara kıyasla daha az çeşitli bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, hastaların bağırsaklarındaki zararlı bakteri seviyelerinin daha yüksek olduğu da belirlendi.

Dikkat çekici bir diğer bulgu ise ağız hijyeninin Parkinson öncesi dönemde koruyucu etki gösterebileceği yönündeydi. Araştırmacılar, ağızda bulunan zararlı bakterilerin bağırsaklara taşınabildiğini ve bu durumun vücudun genel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.



Çalışma bulguları, Çinli bilim insanlarının yaptığı başka bir araştırmayla da destekleniyor. Buna göre, günde 11 veya daha fazla porsiyon aşırı işlenmiş gıda tüketen kişilerin Parkinson’a yakalanma riski 2 buçuk kat daha yüksek. Uzmanlar, bu tür gıdalardaki emülgatörler ve tatlandırıcılar gibi katkı maddelerinin, beyinde dopamin üreten nöronlara zarar verebilecek kimyasal reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti.



Ses getiren çalışma, Gut Microbes dergisinde yayımlandı.

