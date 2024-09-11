Pavli Panayırı ne zaman başlayacak? 114. kez düzenlenecek

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, panayır hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Etkinliğin özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazladır yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar panayıra davet edildi.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli, 15 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.



PAVLİ PANAYIRI HAKKINDA



Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.



Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.



Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.



Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.