Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırılıyor. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle oyunculuğu taktir edilen Peker Açıkalın'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peker Açıkalın kimdir ? Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın sağlık durumu nasıl? PEKER AÇIKALIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? Magazin Burada'nın haberine göre; geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?



Peker Açıkalın, 1 Mart 1963, İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafı Üsküp, anne tarafı Selanik göçmenidir.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır.



1987 yılında Nilüfer Açıkalın'la evlenir, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Sanatçı ilk önce 1989 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır. Dizide aynı zamanda Levent Tülek de rol almıştır.



Çiçek Taksi dizisindeki Fırıldak Ömer rolüyle tanınmıştır. Birçok dizide rol almıştır. Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazınmıştır, ancak çeşitli sebeplerden dolayı 1,5 sene yer aldığı Avrupa Yakası kadrosundan ayrılmıştır. Dizi, kadrosuna Binnur Kaya ve Gürgen Öz'ü dahil ederek yoluna devam etmiştir.



Ünlü oyuncu daha sonra TRT 1'de yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay'ın canladırdığı Poyraz karakterinin oğlunu oynamıştır.



1 sene sonra Yahşi Cazibe dizisine başlayıp, ani bir kararla diziden ayrılmıştır, bunun nedenini "Oynadığım karakterin etkisi bir süre sonra azaltıldı. Bir şeyin değişmediğini görünce de ayrıldım. Her şey para değildir, para için ikinci rollerin adamı olmam" diyerek açıklamıştır.



2011'de Kadıköy'de girdiği bir tartışma sırasında kalp krizi geçirmiştir.