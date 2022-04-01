Picasso’nun 50. ölüm yıl dönümüne özel sergi

Fransa ve İspanya, Kübist akımının temsilcisi İspanyol ressam Pablo Picasso’nun mirasını uluslararası bir sergi ile kutlamaya hazırlanıyor. 2023 yılında hem Avrupa hem de Amerika’da düzenlenecek olan sergi, 50. ölüm yıl dönümünde sanatçının eserlerini kutlayacak.