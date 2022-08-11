Platform savaşlarının yeni lideri belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 11.08.2022 - 11:06
Yayın platformları arasındaki rekabetin yeni lideri 152,1 milyon abone sayısıyla Disney+ oldu. Walt Disney yaptığı açıklamada abone sayısının beklentinin çok üzerinde olduğunu ve Netflix’i geride bıraktıklarını belirtti. Son 10 yılda ilk defa abone sayısında düşüş yaşadığını açıklayan Netflix’i tahtından eden Disney+, ABD'de abone sayısının 14,4 milyon arttığını belirtti.
Dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu olan Disney+ abonelerine Hulu ve ESPN+ aboneleri de dahil edildiğinde Walt Disney toplam 221,1 milyon abone sayısına ulaşıyor.
ABONE KAYBEDEN TEK PLATFORM OLDU
Son üç ayda yaklaşık 1 milyon abone kaybeden Netflix, 220,67 milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı. Disney Plus çok sayıda ülkede hizmet vermeye başlamasıyla abone sayılarında yüzde 5’lik bir artış yaşandı.