Platform savaşlarının yeni lideri belli oldu

Yayın platformları arasındaki rekabetin yeni lideri 152,1 milyon abone sayısıyla Disney+ oldu. Walt Disney yaptığı açıklamada abone sayısının beklentinin çok üzerinde olduğunu ve Netflix’i geride bıraktıklarını belirtti. Son 10 yılda ilk defa abone sayısında düşüş yaşadığını açıklayan Netflix’i tahtından eden Disney+, ABD'de abone sayısının 14,4 milyon arttığını belirtti.

Dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu olan Disney+ abonelerine Hulu ve ESPN+ aboneleri de dahil edildiğinde Walt Disney toplam 221,1 milyon abone sayısına ulaşıyor.