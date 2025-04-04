Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Prens dizisinin 3. sezonu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Blu TV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından beğeni kazanan Prens dizisinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?



PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?



Prens dizisinin 3. sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Hem başrol hem dizinin senaristi olan Giray Altınok, Prens'in 3. sezon bölümlerinin Nisan 2025 itibarıyla yayınlanacağını açıkladı.



PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?



Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.



Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.