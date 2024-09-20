Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözler yeni sezon tarihinde

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana diziseverler tarafından merakla takip edilen komedi dizisi Prens'in 3. sezonu için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?



PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?



Prens dizisinin 3. sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 3. sezonunun 2025 yılının şubat ayında yayınlanması bekleniyor.



PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?



Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.



Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.