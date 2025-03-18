Prostat kanseriyle mücadele eden 6 besin: Bilim insanları kanıtladı

Good Health﻿ dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten Profesör Robert Thomas, "Sonuçlarımız prostat kanseri bulunan birçok erkeğe, diyetlerinde yapacakları değişikliklerle hastalıklarını yönetebilecekleri konusunda umut veriyor" dedi.



HER YIL BİNLERCE CAN ALIYOR

Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 55 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konuyor ve bu hastalık, her yıl 12 bin erkeğin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Teşhis konan hastaların neredeyse yarısı, hastalıkları düşük riskli olarak sınıflandırıldığında aktif gözetimi tercih ediyor. Aktif gözetim, PSA seviyelerinin 10 ng/ml veya daha düşük olduğu ve kanserin yayılmadığını gösteren MRI sonuçlarıyla belirlenen bir durum olarak tanımlanıyor. Ancak bu yaklaşımı tercih eden erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ı, hastalıklarının ilerlemesi nedeniyle daha radikal tedavileri seçmek zorunda kalıyor.

KANSERLE MÜCADELE EDEN 6 BESİN

Yapılan araştırmada; brokoli, zerdeçal, nar, yeşil çay, organik kök zencefil ve kızılcık gibi gıdalardan elde edilen fitokimyasalların, kanserin ilerlemesini önleyebileceği kanıtlandı.



Çalışma sonucunda sadece fitokimyasal takviyeleri alan erkeklerin kanserlerinin, takviyeyi almadan önceki altı aya kıyasla yüzde 28 daha yavaş ilerlediği belirlendi.

Profesör Thomas, fitokimyasalların vücuttaki antioksidan aktiviteyi artırarak, kanserin tetikleyicisi olan DNA hasarını önlediğini ve aşırı iltihaplanmayı azalttığını açıkladı. Ayrıca, bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin korunmasına yardımcı olduklarını ve bunun kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynadığını da vurguladı.