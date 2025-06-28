Protestolar eşliğinde 50 milyon dolarlık düğün

Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyurdu, soyadı kısmına "Bezos"u da ekledi.

61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.

ABD’li milyarder Jeff Bezos ile gazeteci partneri Lauren Sanchez'in Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda tartışma yaratan düğünü yapıldı.

Ayrıca Lady Gaga'nın da çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı. İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

50 MİLYON DOLAR İDDİASI

Kentte pek çok tartışmaya yol açan düğünü takip etmek için çok sayıda gazeteci de Venedik'e gitti.

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

HAFTALARDIR PROTESTO EDİLİYOR

Bezos ve Sanchez’in düğün için Venedik'i seçmesi, kentte en başından beri tartışmalara yol açarken, son günlerde de farklı biçimlerde protesto ediliyor.



Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarında da düğüne karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmış, "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de "Bezos'a yer yok" pankartı asmıştı.

