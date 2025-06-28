Protestolar eşliğinde 50 milyon dolarlık düğün
Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos, gezeteci Lauren Sanchez ile Venedik'te haftalardır protestolara yol açan görkemli bir düğünle evlendi.
ABD’li milyarder Jeff Bezos ile gazeteci partneri Lauren Sanchez'in Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda tartışma yaratan düğünü yapıldı.
61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.
Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyurdu, soyadı kısmına "Bezos"u da ekledi.
ÜNLÜLER GEÇİDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ayrıca Lady Gaga'nın da çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı.
İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.
50 MİLYON DOLAR İDDİASI
Kentte pek çok tartışmaya yol açan düğünü takip etmek için çok sayıda gazeteci de Venedik'e gitti.
Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.
HAFTALARDIR PROTESTO EDİLİYOR
Bezos ve Sanchez’in düğün için Venedik'i seçmesi, kentte en başından beri tartışmalara yol açarken, son günlerde de farklı biçimlerde protesto ediliyor.
Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarında da düğüne karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmış, "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de "Bezos'a yer yok" pankartı asmıştı.
HÜKÜMET VE BELEDİYE MEMNUN
Kentte düğüne karşı çıkanlar olsa da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Bezos'un kentlerini düğün mekanı olarak seçmesinden memnun olduğunu ve bu fikri desteklediğini belirtmişti.
Bu arada, İtalya’da sağ koalisyon hükümetinden Turizm Bakanı Daniela Santanche de düğün günü bir yazılı açıklama yaparak, Bezos-Sanchez çiftinin düğünün Venedik’in turizme dair verilerinin düşüşte olduğu bir dönemde önemli bir olay olduğunu söyledi.
Santanche, bu düğün sayesinde İtalya ve Venedik’in küresel görünürlüğünün arttığını belirterek, "Bezos'un düğünü, İtalya'nın uluslararası turizm manzarasında giderek artan merkeziliğinin güçlü bir işaretidir. Bu tür etkinlikler küresel imajımızı güçlendirir, istihdam yaratır, bölgeyi tanıtır ve yeni nitelikli turist akışları çeker." ifadelerini kullandı.
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