Psikoterapi Hakkında Merak Edilenler: Terapiye başlamak istiyorum ama emin olamıyorum…

Psikoterapi, son yıllarda giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor, ancak hala birçok yanlış anlama ve önyargıyla karşı karşıya. Bugün, terapi hakkında en sık sorulan sorulara birlikte yanıt arayalım.

Psikoterapi sadece sohbet etmek mi?

Sıklıkla karşılaştığım sorulardan biri şu: "Sadece konuşarak nasıl düzelir insan?" Terapi, sıradan bir sohbet değildir. Evet, iki kişi konuşur, ancak bu konuşma rastgele ilerleyen bir diyalog değildir. Terapist, eğitimini aldığı ekol doğrultusunda bir formülasyon geliştirir ve bu çerçevede seansları yönlendirir. Kişinin bilinçdışı süreçlerini anlamasına, duygu ve düşüncelerini yapılandırmasına rehberlik eder.

Terapiye gitmek güçsüzlük mü?

Tam aksine! Kendinizle yüzleşmek, farkındalık kazanmak, değişime cesaret etmek büyük bir güç gerektirir. Terapinin, "zayıf insanlar için" olduğu düşüncesi, ne yazık ki hâlâ yaygın. Oysa ki birçok terapist, sürecin bir parçası olarak kendileri de terapi alır. Çünkü insanın kendini tanıması, herkes için ömür boyu devam eden bir yolculuktur.

Geçmiş değiştirilemez, o zaman neden geçmişi konuşuyoruz?

Evet, geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişin bizim üzerimizdeki etkisini değiştirebiliriz. Geçmişte yaşananları nasıl anlamlandırdığımız, bugünkü duygu ve davranışlarımızı büyük ölçüde belirler. Bilinçdışımızda hala yaşamaya devam eden, kapanmamış yaralar olabilir. Terapi, bu yaraları fark edip iyileştirme sürecini başlatır. Bazen "geçti gitti" sandığımız şeyler, aslında hala içimizde yaşıyor tahmin bile etmediğimiz bir çok şeyi etkiliyor olabilir.