Psikoterapi Hakkında Merak Edilenler: Terapiye başlamak istiyorum ama emin olamıyorum…
Psikoterapi, son yıllarda giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor, ancak hala birçok yanlış anlama ve önyargıyla karşı karşıya. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel terapi hakkında en sık sorulan soruları yanıtladı.
Psikoterapi, son yıllarda giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor, ancak hala birçok yanlış anlama ve önyargıyla karşı karşıya. Bugün, terapi hakkında en sık sorulan sorulara birlikte yanıt arayalım.
Psikoterapi sadece sohbet etmek mi?
Sıklıkla karşılaştığım sorulardan biri şu: "Sadece konuşarak nasıl düzelir insan?" Terapi, sıradan bir sohbet değildir. Evet, iki kişi konuşur, ancak bu konuşma rastgele ilerleyen bir diyalog değildir. Terapist, eğitimini aldığı ekol doğrultusunda bir formülasyon geliştirir ve bu çerçevede seansları yönlendirir. Kişinin bilinçdışı süreçlerini anlamasına, duygu ve düşüncelerini yapılandırmasına rehberlik eder.
Terapiye gitmek güçsüzlük mü?
Tam aksine! Kendinizle yüzleşmek, farkındalık kazanmak, değişime cesaret etmek büyük bir güç gerektirir. Terapinin, "zayıf insanlar için" olduğu düşüncesi, ne yazık ki hâlâ yaygın. Oysa ki birçok terapist, sürecin bir parçası olarak kendileri de terapi alır. Çünkü insanın kendini tanıması, herkes için ömür boyu devam eden bir yolculuktur.
Geçmiş değiştirilemez, o zaman neden geçmişi konuşuyoruz?
Evet, geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişin bizim üzerimizdeki etkisini değiştirebiliriz. Geçmişte yaşananları nasıl anlamlandırdığımız, bugünkü duygu ve davranışlarımızı büyük ölçüde belirler. Bilinçdışımızda hala yaşamaya devam eden, kapanmamış yaralar olabilir. Terapi, bu yaraları fark edip iyileştirme sürecini başlatır. Bazen "geçti gitti" sandığımız şeyler, aslında hala içimizde yaşıyor tahmin bile etmediğimiz bir çok şeyi etkiliyor olabilir.
Terapiye başlarsam daha kötü hisseder miyim?
Kimi zaman terapi sürecinde kendinizi kötü hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Sürecin içinde zorlanabilirsiniz. Aslında bu, gerçeklerle yüzleşmenin getirdiği bir durumdur. Terapi, sizi "kötü" yapmaz, fakat bastırdığınız ya da farkına varmadığınız şeyleri açığa çıkarmanıza yardımcı olabilir. Bunu fark etmek, daha iyi olabilmek için yeni bir yol açar.
Terapinin hayatımı değiştirmesinden korkuyorum, düzenimi bozar mı?
Hayatınızın değişmesini istemiyorsanız, değiştirmezsiniz. Terapi, hayatınızı zorla değiştirmez. Aksine, hayatınızın kontrolünü ele almanıza yardımcı olur. Sürüklenmekten, başkalarının kararlarına bağımlı olmaktan sizi kurtarır ve kendi seçimlerinizi bilinçli şekilde yapmanıza destek olur.
Kaç seans gelmem lazım? Terapinin süresi ne kadar?
Bu sorunun net bir cevabı yok. Terapinin süresi, danışanın ihtiyaçlarına, getirdiği konulara ve terapistle kurduğu ilişkiye göre değişir. Bazen kısa süreli bir terapi yeterli olabilirken, bazı durumlarda daha uzun bir süreç gerekebilir. Önemli olan, terapinin yalnızca seans süresince değil, seanslar arasında da devam eden bir farkındalık ve dönüşüm süreci olmasıdır.
Terapistimin her sorusuna cevap vermek zorunda mıyım?
Terapide önemli olan cevaplar değil, soruların kendisidir. Eğer bir soruya cevap vermek istemiyorsanız ya da yanıtlamakta zorlanıyorsanız, bunu dile getirebilirsiniz. Terapistiniz, sizi zorlamadan, kendi hızınızda ilerlemenize olanak tanır. Çünkü terapi, bir yarış değil; kendini keşfetme yolculuğudur.
Unutmayın, terapi bir lüks değil, hayat kalitenizi artıracak bir yatırımdır. Bazen değişimden korkarız, ama asıl cesaret, korkunun içinden geçerek kendimize yeni bir yol açabilmektir.
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