Rahmi Koç'tan özel açıklamalar:  Plansız, programsız plajda gezmek isterdim, maalesef olmadı

İş hayatında gösterdiği başarı ve liderliğiyle gençlere ilham veren Koç, programda kariyerine dair önemli dönüm noktalarını ve başından geçen ilginç olayları paylaştı. Müzik ve sinema zevklerinden bahseden Koç, en sevdiği şarkıcı ve filmi açıkladı. "İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna Koç'tan oldukça ilginç bir cevap geldi. İş hayatının stresinden uzaklaşmak istediğini belirten Koç, "Ya odacı olurdum ya çaycı" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Selamlique İstanbul'un popüler programı "1 Fincan Kahve, 40 Soru"ya konuk olarak, iş dünyasına ve hayata dair pek çok önemli konuda samimi açıklamalarda bulundu.



Çocukluk hayalleri hakkında konuşan Koç, "En çok kurduğum hayal hiç programsız plajda bir mayoyla gezmek akşama kadar. Maalesef hiç olamadı. Plajda bile program program, misafir ağırlama şu bu... Hep meşgul olduk" diyerek yoğun iş temposunu anlattı..

Rahmi Koç, kahve içmediğini belirtirken, ameliyat sonrası bıraktığını söyledi ve "1984 den evvel çay ve kahve içerdim. Şimdi ne kahve ne çay içiyorum, sadece papatyı çayı."

"Gün 24 saat yerine 48 saat olsa çok daha işim rahat olurdu." diye konuşan Koç, antika merakının kaynağının annesi olduğunu söylerken," Herkes denize girerdin annem beni antikacılara sürüklerdi. Pek sevmezdim ama dönüşte Japon pazarından bana bir oyuncak alırdı. Kızgınlığımı giderirdi." anısını aktardı. Koç, "Torunlarınızdan birisi sevgilisinin adını dövme yaptırdı ona ne derdiniz?" sorusuna, espirili şekilde şu yanıtı verdi: "Kızı hiç değiştirme derdim, bir dövme daha yaptırmak icap eder."

Rahmi Koç, yeni bir şirket kursa, yapay zeka alanında olacağını belirtirken, bu seçiminin gerekçesini, "Sıfırdan bir şirket kuracak olsam yapay zeka, moda o şimdi, zaman zaman moda değişir. Bazen moda ihracatçılarda, bazen domates salçası yapanlar, bazen otomotiv grubu şimdi de yapay zeka moda odu." diye konuştu.