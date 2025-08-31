Rapçi Sansar Salvo intihar mı etti? Menajerinden açıklama

Babasına yönelik şiddet görüntüleri sonrası tutuklanan ve ardından tedavi sürecine başlayan Sansar Salvo'nun paylaştığı son video sonrası kendisinden haber alınamaması sevenlerini endişelendirmişti.



Kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların üzerine Salvo'nun avukatlarından açıklama geldi.

Salvo'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten avukatlar, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Müvekkilimiz Ekincan Arslan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "intihar ettiğine" dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.Hukuka ve basın etiğine aykırı şekilde gerçek dışı bilgi yayanlar hakkında gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."