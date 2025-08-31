Real Betis- Athletic Bilbao   maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Athletic Bilbao, zorlu Real Betis deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Real Betis’te ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



REAL BETİS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da üçüncü hafta mücadelesinde Real Betis ve Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak.



Sevilla'da, Estadio Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak bugün (31 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

