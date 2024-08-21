Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar entübe edilen Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Muhtar'ın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacağını ifade eden Dündar, Deniz Uğur'un alıkonulduğunu iddia ettiği Poyraz'ın kardeşi Ayşe Nazlı ile nöbetleşe hastaneye gittiğini söyledi.

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı - 1

Uğur, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum.
Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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