Ricky Gervais kimdir? İngiliz komedyen Ricky Gervais'in hayatı

Ricky Gervais, 25 Haziran 1961 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz komedyen, oyuncu, yazar, yapımcı, yönetmen ve müzisyendir. Stephen Merchant ile birlikte The Office (2001-2003), Extras (2005-2007) ve Life's Too Short (2011-2013) adlı İngiliz televizyon sitcom'larını yarattı, birlikte yazdı ve oynadı. Ayrıca Derek (2012-2014) ve After Life (2019-2022) dizilerini yarattı, yazdı ve oynadı.



Yedi BAFTA Ödülü, beş İngiliz Komedi Ödülü, iki Emmy Ödülü, dört Altın Küre Ödülü ve iki kez Rose d'Or Ödülü (2006 ve 2019) kazandı. 2003 yılında The Observer, Gervais'i İngiliz komedisinin en komik 50 oyuncusundan biri olarak seçti. 2007 yılında Channel 4'un En İyi 100 Stand-Up'ında 11 numarada ve 2010 listesinde 3 numarada yer aldı. 2010 yılında Time Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesine dâhil edildi.



Gervais başlangıçta müzik endüstrisinde çalıştı. Yeni dalga grubu Seona Dancing'in solisti olarak 1980'lerde bir pop yıldızı olarak kariyer yapmayı denedi ve komediye yönelmeden önce o zamanlar pek tanınmayan Suede grubunun menajerliğini yaptı.



1998 ile 2000 yılları arasında Channel 4'da yayımlanan The 11 O'Clock Show programında yer alarak açık sözlü ve keskin zekâlı bir sosyal provokatör olarak ün kazandı. 2000 yılında Channel 4'da Ricky Gervais ile Tanışın adlı parodi bir talk show programı yaptı. Ertesi yıl BBC televizyonundaki sahte belgesel dizisi The Office ile daha büyük bir şöhrete kavuştu ve bunu 2005'te Extras izledi. Ayrıca Flanimals kitap serisini de yazdı.



Gervais, stand-up kariyerine 1990'ların sonunda başladı. Beş kez çok uluslu stand-up komedi turnesine çıktı. Gervais, Merchant ve Karl Pilkington, The Ricky Gervais Show adlı podcast'i yarattı ve bu podcast, Pilkington'ın oynadığı ve yapımcılığını Gervais ve Merchant'ın üstlendiği An Idiot Abroad (2010-2012) dâhil olmak üzere çeşitli spin-off'ları ortaya çıkardı.



2016 yılında David Brent: Life on the Road adlı komedi filmini yazdı, yönetti ve filmde rol aldı. Gervais ayrıca Hollywood filmleri For Your Consideration (2006), Night at the Museum film serisi üçlemesi (2006-2014), Ghost Town (2008) ve Muppets Aranıyor (2014) filmlerinde rol aldı.



2009'da romantik komedi filmi Yalanın İcadı ve 2016'da Netflix'te yayımlanan komedi filmi Special Correspondents'ı yazdı, yönetti ve filmlerde rol aldı. Altın Küre Ödülleri'ne 2010, 2011, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere beş kez ev sahipliği yaptı.