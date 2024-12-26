Rıza Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan öldü mü?

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi.



Babası Nâzım Kalkavan, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerindendi.



Nâzım Kalkavan’ın ikinci eşi Nuyan Germiyanoğlu ile olan evliliğinden Billur ve Rıza Kalkavan dünyaya geldi.



Rıza Kalkavan, 59 yaşında vefat etti.

SAHTE ALKOL İDDİASI



Rıza Kalkavan’ın cenazesinde açıklama yapan kız arkadaşı Sibel Civelek şunları söyledi;



"Vefat etti yani fenalaştı. Hastaneye kaldırdım, netice bu. Evdeydik. Hakkında çıkan iddialar yanlış. Sabaha karşı hastaneye gittik. Sabah 2’den öğleye kadar 9 saat hastanede kaldı. Sonra vefat haberi geldi"

