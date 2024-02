Rock müziğin ünlü isimleri "MG3" grubunda bir araya geldi

İlk albümlerinden 4 parçayı dijital platformlarda piyasaya süren grup, aynı adı taşıyan şarkılarının klibini YouTube kanalında yayınladı.



MG3'ün vokal ve ritim gitaristliğini üstlenen Ayık, AA'ya yaptığı açıklamada, grupta Türk senfonik metal grubu Orpharion'ın yanı sıra Objektif, Soul Sacrifice ve Imperial Age gruplarıyla çalışan Kublai "qb" Kapsalis'in yanı sıra davulda Can Ekici ve basgitarda Diken'in eski üyelerinden Fatih Balcı'nın yer aldığını belirtti.



Ayık, yeni grup kurma fikrine ilişkin ise "MG3, solo albüm yapmaya devam ettiğim dönemde Fatih Balcı'nın sürpriz şekilde ekibime katılmasıyla başladı. Bu katılımdan bir süre sonra müziğe solo isim olarak devam etmek istemedim. Eski grubum Diken'in de devrini doldurduğuna inandığım için yeni bir oluşum olarak devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.



Grup isminin Alman icadı makineli tüfekten geldiğini vurgulayan Ayık, "Farklı dillerde aynı ya da benzer şekilde ve kolay okunabilen, akılda kalıcı bir isim olmasını istedik. MG3 muhtemelen şimdiye kadar icat edilen ve en hızlı şekilde seri atış yapabilen bir makineli tüfek. Dakikada 1000 küsur mermi ateşleyebiliyor. Grup, bu ismin açılımını hızlı ve ölümcül olarak yapıyor. Her şey müziklerini tanımlayan bu iki kelimeden ibaret aslında." ifadesini kullandı.



Ayık, yeni grubun ilk stüdyo albümünü en kısa zamanda piyasaya sürmek için hazırlıklara devam ettiğini açıkladı.



30 YILLIK TECRÜBE VE BİRİKİM



Basgitarist Balcı ise grup üyelerinin yaklaşık 30 yıllık tecrübe ve birikime sahip olmasının önemine dikkati çekerek, "Biz her şeyden önce beraber iyi vakit geçiriyoruz. Kendi bestelerimizi yapıyor ve bunu olabildiğince çok insana ulaştırıyoruz. Hayat kısa, belki biz bu hayattan ayrılmadan önce kendi çapımızda küçük izler bırakıyoruz arkadan gelenler için." değerlendirmesinde bulundu.



MG3'ün Spotify ve Apple Music'te yayınladığı ilk EP, "Eski Kan", "Yarı İnsan", "Yaradılış" ve "Umut Çalan" parçalarından oluşuyor.



Thrash metal türünde müzik yapan MG3, tarz olarak Slayer, Overkill, Megadeth ve Kreator gibi gruplardan esinleniyor.