Oyuncu Rojda Demirer'in kim olduğu, sosyal medyada gündemi takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Rojda Demirer kimdir? Oyuncu Rojda Demirer kaç yaşında ve nereli?

ROJDA DEMİRER KİMDİR?



Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır.



1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etti.



1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.



2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı.