Rüçhan Çamay kimdir, kaç yaşındaydı?

Kendine has sesi, yorum gücü ve zarafetiyle uzun yıllar hafızalarda yer edinen Rüçhan Çamay, özellikle 1950’li ve 60’lı yıllarda Türk caz ve pop müziğine yön veren isimlerden biri olmuştu. Sahne performansları, plak çalışmaları ve rol aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçının ardından sanat camiası taziye mesajlarıyla yasını paylaşıyor.



Rüçhan Çamay’ın vefatıyla birlikte Türk müziği, duayen bir sesini daha kaybetti.



RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?



Rüçhan Çamay, 1931 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı. Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. İlkokul ikinci sınıftan itibaren Maarif Koleji'nde yatılı olarak eğitim gördü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Rüçhan Çamay, caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.



Sahneye ilk kez 1947 yılında İstanbul'da çıktı. Konservatuvar eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşti. Belçikalı kimliğinde şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Kani Kıpçak'ın yönettiği, baş rolünde Cahide Sonku'nun oynadığı Yuvamı Yıkamazsın adlı filmde rol aldı.



1950'de İstanbul Radyosu'nda Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrası eşliğinde Rüçhan Çamay ve Arkadaşları adıyla caz programları yapmaya başladı. Mehmet Muhtar'ın yönettiği İstanbul Geceleri adlı komedi filminde rol aldı, şarkı söyledi. 1953'te şov artisti olarak çalıştı. Aynı yıl film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ ile evlendi. 1954'te Muhteşem, 1956'da film yıldızı ve şarkıcı olan kızı Melike dünyaya geldi. 1953 yılında ABD'li sanat ajanı William Morris'ten aldığı davet üzerine ABD'ye gitti.



Çamay, 1962 ve 1964 yıllarında iki filmde daha rol aldı.1960'lı yıllarda Türkiye'de Türkçe şarkı talebi artınca "Gölgen Yeter Bana" adlı parçasını 45'lik plak yaparak ilk Türkçe sözlü plağını çıkardı. 1966'da Moskova Film Festivali'nde konserler verdi. Milliyet Liseler arası Müzik Yarışması’nda, Ayla Dikmen, Erkin Koray, Bedri Koraman ve Dario Moreno ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. Rüçhan Çamay, 1967'de bir kez daha ABD'ne giderek burada çalışmalar yaptı.



Sanatçı, 2007 yılında İKSV Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü. Hayatı, 2021 yılında gazeteci Dilek Yaraş tarafından Kayıp Diva - Rüçhan Çamay'ın Hayatı adıyla kitaplaştırıldı.



Çamay, 10 Temmuz 2025'te 94 yaşında hayatını kaybetti.