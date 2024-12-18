Ruhi Çenet kimdir? Ünlü Youtuber Ruhi Çenet kaç yaşında, nereli?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Manisa ve Bandırma'da geçirdi. Üniversite eğitimini 2007'de gittiği Hindistan'da tamamlayıp 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi.



Türkiye'ye geldikten sonra, "Ruhi Çenet Videoları" adıyla 19 Eylül 2012'de açtığı kanal aracılığıyla YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başladı. Kısa zamanda Türkiye'nin en önde gelen YouTuber'larından biri oldu.



Bilgilendirici, eğitici, öğretici ve belgesel türlerinde videolar çekmektedir. Bağımsız bir belgesel yapımcısıdır. Ağustos 2019 tarihinde Cansu Gizem Çenet ile evlendi.



Çenet, 2022 Ocak ayı itibarıyla; İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de yayın yapmaktadır. Sümeyra adında kendisi gibi YouTuber bir kardeşi vardır.



2024 yılında iş birliği konulu bir e-posta üzerindeki dosyaları incelerken .exe uzantılı bir dosyayı bilgisayarında çalıştırması ile kanalı 2 kez çalınmış, kanalında YouTube topluluk kurallarını ve politikalarını ihlal eden canlı yayınlar yapılmıştır.



Çenet, bu süreçte maddi kaybının 1 milyon TL'ye yakın olduğunu açıklamıştır. Kanal, YouTube tarafından Mayıs ayı içerisinde eski videoları ile geri döndürülmüştür.