Rüştü Onur Atilla kimdir, kaç yaşında? ( Rüştü Onur Atilla'nın özgeçmişi)

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla 18 Mayıs 1986 tarihinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. Show TV'de yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show adlı eğlence programında rol almaktadır. 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli olan oyuncunun Kemal ve Uygar isminde iki oğlu vardır. Çift, 10 Haziran 2024 tarihinde boşandı.