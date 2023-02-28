Rutubet filmi 2024 Oscar aday adayı oldu

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ



M. Furkan Daşbilek'in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Rutubet", geçen yıl dünya prömiyerini 79'uncu Venedik Film Festivali'nde yapmış, bu yıl da 13'üncü Bakü Kısa Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştı.



Türkiye'de ilk kez 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen film, İzmir Kısa Film Festivali'nden de "En İyi Oyuncu Ödülü" ile dönmüştü. "İshak" rolünü oyuncu Mücahit Koçak'ın canlandırdığı filmde, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya da rol alıyor.



FİLM HAKKINDA



Cinemans, RemoFilms ve Creative Prodüksiyon yapımı olan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve TRT 12 Punto'nun ortak yapımında gerçekleştirildi. Filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova üstlenirken, kurgusuna Taylan Tuncer ve Turan Haste, ses tasarımına Meriç Erseçgen, sanat yönetmenliğine Zafer Malkoç ve müziklerine Mehmet Ağbaba imza attı.



Kötülüğün, üstüne sis gibi çöktüğü bir köyde geçen "Rutubet", Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

