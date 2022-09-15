Saatte 300 pizza üreten robotlar tartışma yarattı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir pizzacı, üretimde robotlara geçince dikkatleri üzerine çekti.



Independent Türkçe'nin haberine göre PizzaHQ adlı restoran, yapay zekayı mutfağa taşıyan Picnic firmasının ürettiği pizza yapım makinesini kullanmaya geçerek üretimi büyük ölçüde hızlandırdı.



Saatte 300 pizza üreten makine aslında bir robotlar dizisinden oluşuyor. Önce bir robot hamuru açıyor, ardından diğerleri peyniri, sosları ve diğer malzemeleri ekliyor ve fırına gönderiyor.



Sonunda başka bir robot hamuru dilimleyip paketliyor ve pizzalar hazır hale geliyor.



Kullanıcıların bu süreçte yalnızca pizzaları bir makineden diğerine taşıması gerekiyor.

CNET'in aktardığına göre müşteriler pizzaların tadını seviyor.



Öte yandan Picnic makinelerinin bu denli hızlı pizza üretmesi, otomasyon nedeniyle gelecekte birçok meslek grubundan insanın işsiz kalacağı endişesini kuvvetlendiriyor.