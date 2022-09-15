Saatte 300 pizza üreten robotlar tartışma yarattı

Haberler 15.09.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:03
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir pizzacı, üretimde robotlara geçince dikkatleri üzerine çekti.
Independent Türkçe'nin haberine göre PizzaHQ adlı restoran, yapay zekayı mutfağa taşıyan Picnic firmasının ürettiği pizza yapım makinesini kullanmaya geçerek üretimi büyük ölçüde hızlandırdı.
Saatte 300 pizza üreten makine aslında bir robotlar dizisinden oluşuyor. Önce bir robot hamuru açıyor, ardından diğerleri peyniri, sosları ve diğer malzemeleri ekliyor ve fırına gönderiyor.
Sonunda başka bir robot hamuru dilimleyip paketliyor ve pizzalar hazır hale geliyor.
Kullanıcıların bu süreçte yalnızca pizzaları bir makineden diğerine taşıması gerekiyor.
CNET'in aktardığına göre müşteriler pizzaların tadını seviyor.
Öte yandan Picnic makinelerinin bu denli hızlı pizza üretmesi, otomasyon nedeniyle gelecekte birçok meslek grubundan insanın işsiz kalacağı endişesini kuvvetlendiriyor.
Avrupa Birliği (AB) yapay zekanın istihdamı olumsuz etkilemesi gibi riskleri azaltmak için bir süredir yasa tasarısı hazırlığındayken, kısa süre önce yapılan bir araştırma ABD'de de seçmenlerin önemli bir kısmının otomasyon nedeniyle işlerini kaybetmekten korktuğunu ortaya koymuştu.
Öte yandan pizza robotlarını kullanmaya geçen restoran sahipleri durumdan memnun gibi görünüyor.
PizzaHQ'dan gelen açıklamada restoranın artık mutfakta daha az personele ihtiyaç duyduğu ama bu sayede kurye sayısını artırdığı ifade edildi.
Restoran ayrıca, okullarda veya partilerde verilen toplu siparişlere robotlar sayesinde yetişebildiklerini ve daha çok sipariş aldıklarını vurguladı.
Picnic'in pizza robotu Las Vegas'ta her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) 2020'de görücüye çıkmıştı. O dönemde birçok yorumcunun "Gerçek olamayacak kadar iyi" diye nitelediği makine son günlerde giderek daha popüler oldu.
Geliştirici firma, sadece PizzaHQ gibi yerel restoranlarla sınırlı kalmadı. Almanya'nın başkenti Berlin'de hizmet veren bir Domino's mağazasıyla da ortaklık kurarak dünyaya açıldı.
İki şirketin ürünün denenmesi için 2021'den beri birlikte çalıştığı belirtiliyor.
Domino's yetkilileri de yemek servisi alanında işgücü açığından mustarip olduklarını ve bu makinelerin açığı kapattığını savunuyor.