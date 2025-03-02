"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı
Şarkıları ve kendine has tarzıyla uzun yıllardır dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son imajı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saç estetiği yaptırdığını açıklamıştı.
Kısa bir süre önce "Saç estetiği yaptırdım" diyen şarkıcı Mabel Matiz'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Fırtınadayım, Öyle Kolaysa, Antidepresan ve Müphem gibi şarkılarıyla unutulmayan isimler arasında giren 39 yaşındaki sanatçı, imajında değişikliğe gitti.
Ünlü isim geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti.
Mabel Matiz daha sonra katıldığı bir gecede saç estetiği olduğunu açıklayarak "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" demişti.
Bir süredir saçlarını uzun kulllanan Matiz'in saçları artık oldukça kısa.
Ünlü şarkıcı yeni imajını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
KİMİSİ YAKIŞTIRDI KİMİSİ DE "NEDEN" DİYE SORDU
Başarılı şarkıcının yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım kısa saçı yakıştırırken bir kısım da "Neden böyle bir şey yaptın?" yorumunda bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saç Ekimi
- Estetik
- N-Life
- Mabel Matiz