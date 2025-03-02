"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı

Şarkıları ve kendine has tarzıyla uzun yıllardır dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son imajı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saç estetiği yaptırdığını açıklamıştı.

"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı

Kısa bir süre önce "Saç estetiği yaptırdım" diyen şarkıcı 'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı - 1

Fırtınadayım, Öyle Kolaysa, Antidepresan ve Müphem gibi şarkılarıyla unutulmayan isimler arasında giren 39 yaşındaki sanatçı, imajında değişikliğe gitti. 

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti.

daha sonra katıldığı bir gecede saç estetiği olduğunu açıklayarak "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" demişti.

"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı - 2 İşte Matiz'in son hali...

Bir süredir saçlarını uzun kulllanan Matiz'in saçları artık oldukça kısa. 

Ünlü şarkıcı yeni imajını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KİMİSİ YAKIŞTIRDI KİMİSİ DE "NEDEN" DİYE SORDU

Başarılı şarkıcının yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım kısa saçı yakıştırırken bir kısım da "Neden böyle bir şey yaptın?" yorumunda bulundu.

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