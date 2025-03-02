"Saç estetiği yaptırdım" demişti... İşte Mabel Matiz son imajı

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti. Mabel Matiz daha sonra katıldığı bir gecede saç estetiği olduğunu açıklayarak "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" demişti.

Fırtınadayım, Öyle Kolaysa, Antidepresan ve Müphem gibi şarkılarıyla unutulmayan isimler arasında giren 39 yaşındaki sanatçı, imajında değişikliğe gitti.

Bir süredir saçlarını uzun kulllanan Matiz'in saçları artık oldukça kısa.



Ünlü şarkıcı yeni imajını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KİMİSİ YAKIŞTIRDI KİMİSİ DE "NEDEN" DİYE SORDU



Başarılı şarkıcının yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım kısa saçı yakıştırırken bir kısım da "Neden böyle bir şey yaptın?" yorumunda bulundu.