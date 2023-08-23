Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri

Alopesi areata veya halk arasındaki adıyla saçkıran ya da kılkıran hastalığı; saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Peki, saçkıran neden olur, belirtileri neler?

Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri

Tüm dünyada sıklıkla görülen bir hastalık olan alopesi, saç dökülmesi anlamına gelir. Bir kişide yuvarlak veya oval şekilli, deride değişiklik olmadan saçlı deri, kaş kirpik, sakal, bıyık veya vücut kıllarında yama biçimli kayıp olmasıdır.

Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri - 1

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

bulaşıcı değildir, vitamin eksikliği ile ya da beslenme alışkanlıklarıyla ilgili değildir. Gerilim, stres, özellikle matem, ayrılma ve kazalar gibi olaylar bazen hastalık için tetikleyici olabilir.

Bu tip saç kayıplarında düzgün yüzeyli, para büyüklüğünde veya daha geniş yuvarlak yama tarzı kel alanlar oluşur. Nadiren tüm saç ve vücut kıllarında kayıp oluşabilir. Her yaşta görülebilr.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar üzüntü, matem, ayrılıklar, kazalar gibi olayların saçkıranı tetiklediğine dikkat çekiyor. Daha çok sıkıntılar ve stres sebebiyle oluşan bu durum çocukluk yaşında ortaya çıktığında otoimmün yani bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarlada ilişkili olabilir. Çeşitli topikal ve sistemik tedaviler ve yine psikolojik destekle tedavisi mümkün olan bir durumdur.

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