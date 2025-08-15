Saçtan diş macunu üretilecek

Dişler, saçtan üretilmiş diş macunu ile çürüklerden korunacak.



İngiltere'deki King's College London araştırmacıları saç, deri ve yünde bulunan keratinin diş minesini onarabildiğini keşfetti.



Keratinin tükürükteki minerallerle temas ettiğinde, diş minesinin yapısına benzer bir kaplama ürettiği tespit edildi.



ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR



Bilim insanları kalsiyum ve fosfat iyonlarını toplayan bu yapının, çürüklere karşı koruma sağladığını belirtiyor.



"Gelişmiş Tıp Materyalleri" dergisinde yayımlanan çalışmada diş macununu yünden üreten araştırmacılar, keratinli diş macununu saç ve deri gibi maddelerden geri dönüştürülerek de üretebileceklerini vurguluyor..



KİMYASALLARIN YERİNİ ALABİLİR



Keratin içeren diş macunları üzerinde deneyler devam ederken, geri dönüştürülmüş keratinin diş macunlarında kullanılan kimyasalların yerini de alabileceği ifade ediliyor.



Kemik ve saçın aksine diş minesi yenilenmiyor.

Bu nedene doktorlar diş minesi bir kez kaybedildiğinde sonsuza kadar yok olduğuna dikkat çekiyor.

