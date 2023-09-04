Safir dizisinin oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar)

SAFİR DİZİSİ KONUSU



Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin konusu ise şöyle; Çocukluktan beri herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmıştır. Ailenin büyük oğlu Ateş'in eve dönüşü ve tüm Gülsoy ailesinin bir araya gelişiyle Yaman, Feraye ile aşklarını herkese duyurmaya karar verir. Ancak arka arkaya gelen beklenmedik olaylar yeni çıkmazlarla bütün yolları kapatacak ve acı tecrübelerle anlayacaklardır ki "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır..."