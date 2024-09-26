10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın finalistleri belirlendi

İKSV'nin açıklamasına göre, yarışmanın bugün Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen yarı finalinde 8 yarışmacı finale katılmaya hak kazandı.



Finalde, Meksikalı soprano Fernanda Allande, Belçikalı bariton Leander Carlier, Ukraynalı mezzosoprano Anna Erokhina, Gürcü soprano Anna Imedashvili, Türk soprano Nazlıcan Karakaş, Ukraynalı soprano Maria Knihnytska, Çinli bas HuanHong Li ve Meksikalı soprano Jennifer Mariel yarışacak.



Gala ve ödül töreni, 27 Eylül'de saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak. Birinciye 7 bin 500, ikinciye 4 bin, üçüncüye de 2 bin 500 avro ödül verilecek.

