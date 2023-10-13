Agorafobi nedir, belirtileri neler?

AGORAFOBİNİN BELİRTİLERİ NELER?



- Kişi evden çıkmakta zorlanıyor veya tek başına çıkmıyorsa,



- Kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorsa,



- Tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, MR cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta zorlanıyorsa,



- Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamıyorsa,



- Bu tür yerlerde bulunduğunda panikleyip, nefes darlığı çekeceğini,

bayılacağını, kalp krizi geçireceğini veya bayılacağını düşünüp, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını düşünüyorsa,



- Günün büyük bölümü bu kaygılar ile geçiyorsa,



- Kaygılar aile, iş veya okul yaşantısını etkiliyorsa,



- Bu kaygıyı kontrol altına alamıyorsa,



- Yaşanan bu durum 6 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa agorafobinin varlığından söz edilebilir.